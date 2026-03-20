Smaltimento illecito a Giugliano: in manette due dipendenti del settore rifiuti

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La Procura della Repubblica di Napoli Nord ha disposto l’esecuzione di un’ordinanza applicativa

della misura cautelare degli arresti domiciliari, con presidio del braccialetto elettronico, e

contestuale decreto di sequestro preventivo di un veicolo, disposti dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di due soggetti ritenuti gravemente

indiziati di plurimi episodi di illecito smaltimento, previa raccolta e stoccaggio, con trasporto, di

rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con finale abbandono dei medesimi lungo le pubbliche

vie del Comune di Giugliano in Campania.

Le attività di indagini – coordinate dalla predetta Procura, condotte dai militari del Gruppo CC

Forestale di Napoli – Nucleo Forestale CC. di Pozzuoli – sono consistite in puntuali e numerosi

servizi di osservazione e pedinamento, e sistemi di geolocalizzazione satellitare disposti dall’AG,

nonché nell’analisi di registrazioni di impianti di video-sorveglianza, all’esito delle quali emergeva

un sistema ben collaudato di smaltimento illecito di rifiuti, con successivo sversamento mediante

abbandono in luoghi già adibiti a ricettacolo di rifiuti.

Infatti, attraverso una minuziosa ricostruzione a ritroso, partita dall’ultimo frammento della filiera

di smaltimento illecito, la Polizia Giudiziaria risaliva all’individuazione di due soggetti – risultati

dipendenti di una società incaricata della raccolta di rifiuti urbani – resisi responsabili di almeno

otto episodi di abbandono di rifiuti pericolosi e non pericolosi, consumati nei mesi di dicembre

2025 e gennaio 2026.

Precisamente, i due soggetti, effettuando un’attività di illecita raccolta presso siti industriali e

cantieri edili, ed avvalendosi di un’autovettura, procedevano a raccogliere voluminosi quantitativi

di rifiuti, alcuni di elevata pericolosità – quali solventi, vernici, componenti di veicoli ancora intrisi

di sostanze oleose – per poi riversarli e abbandonarli in località isolate del Comune di Giugliano in

Campania, già caratterizzati da frequenti episodi di sversamento di rifiuti.

In occasione dell’interrogatorio cd. preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari, i

due soggetti ammettevano gli addebiti, avvalorando la piattaforma indiziaria, già grave, acquisita

nelle attività d’indagine.

La presente attività info-investigativa conferma l’elevata attenzione che la Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Napoli Nord e l’Arma dei Carabinieri rivolge nei confronti di allarmanti

episodi delittuosi particolarmente nocivi per l’ambiente e la salubrità dei Comuni insistenti nel

Circondario aversano.













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