Il marito della toga rossa Silvia Albano voterà Sì.  “Mia moglie ha una posizione ideologica”

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Fabrizio Merluzzi, che è stato presidente della Camera penale di Roma dal 2010 al 2012, esprime al “Foglio” posizioni lontane anni luce dalla consorte, leader di Magistratura democratica e “pasionaria” del No”. La “notiziona” irrompe nel dibattito sul referendum. Il marito della toga rossa Silvia Albano sconfesserà sua moglie e voterà Sì al referendum sulla giustizia. Il referendum ha fatto strame della concordia domestica: già Gramellini e sua moglie, la scrittrice Simona Sparaco, separeranno le “carriere” coniugali, trovandosi su due posizioni opposte. In precedenza Claudio Martelli e sua moglie Lia Quartapelle, deputata dem. Ai separati in casa di aggiunge Fabrizio Merluzzi, coniuge di Silvia Albano, presidente di Magistratura democratica: “Al referendum sulla giustizia andrò a votare convintamente Sì”, ha dichiarato al Foglio il noto avvocato penalista che è stato presidente della Camera penale di Roma dal 2010 al 2012.













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