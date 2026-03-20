Monaldi, testimone ai pm: “Pressioni su infermire del primario Oppido per imporre la sua versione sul trapianto”

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Nuove ombre sull’ospedale Azienda Ospedaliera dei Colli – Ospedale Monaldi, dove un’inchiesta della Procura accende i riflettori su presunte pressioni esercitate all’interno del reparto di cardiochirurgia.

Secondo quanto riferito da una testimone agli inquirenti, il primario Oppido avrebbe esercitato forti pressioni su due infermiere affinché allineassero le loro dichiarazioni a una versione dei fatti ritenuta favorevole al medico, in relazione a un delicato intervento di trapianto.

La donna, ascoltata dai pm, ha descritto un clima pesante, parlando di atteggiamenti “autoritari” e di tentativi di indirizzare il racconto degli operatori sanitari coinvolti. In particolare, il primario avrebbe cercato di imporre la propria ricostruzione dell’accaduto, sollecitando le infermiere a non discostarsi da quella lin













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