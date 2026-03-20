Pino Imperatore incontra gli studenti del Carlo Levi: cultura, gioco e dialogo tra passato e presente

Una mattinata intensa e coinvolgente quella vissuta presso l’Istituto Superiore “Carlo Levi” di Marano, dove gli studenti hanno incontrato lo scrittore Pino Imperatore, autore del romanzo I demoni di Pausilypon. L’evento, organizzato dalla referente della biblioteca scolastica, la professoressa Rossana Pagano, in collaborazione con la Pro Loco Marano Flegrea APS, ha rappresentato un’importante occasione di crescita culturale per i ragazzi. All’incontro è stata presente anche l’avvocato Fulvia Giacco, presidente della Pro Loco, la cui conoscenza pregressa con l’autore — maturata attraverso attività legate alla scrittura e alla valorizzazione del territorio — ha rappresentato un significativo punto di contatto che ha favorito la realizzazione dell’evento. Gli studenti, che avevano già letto il libro, hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con l’autore, dando vita a un dialogo vivace e stimolante. Al centro dell’incontro, il rapporto tra passato e presente: attraverso le vicende narrate nel romanzo, si è riflettuto su temi storici e attuali, mettendo in luce analogie e differenze tra epoche diverse. La prima parte dell’incontro ha avuto un carattere ludico e creativo: Imperatore ha coinvolto i ragazzi in attività di ludolinguistica, proponendo anagrammi, tautogrammi, censure e altri giochi di parole. Un modo originale e divertente per avvicinare gli studenti alla lingua e alla scrittura, stimolando curiosità e partecipazione. Nella seconda parte, invece, si è entrati più nel vivo del romanzo e della figura dell’autore, approfondendone il profilo umano e culturale. Imperatore si è raccontato come scrittore, ma anche come cittadino impegnato nel sociale, profondamente legato al territorio a nord di Napoli, dove opera anche come dirigente presso il Comune. L’accoglienza è stata particolarmente calorosa e festosa: l’incontro è coinciso con l’onomastico dello scrittore, celebrato con le tradizionali zeppole di San Giuseppe, simbolo della giornata. A conclusione dell’evento, la dirigente scolastica, la Prof.ssa Angela Rispo ha espresso parole di grande apprezzamento, ringraziando l’autore per la ricchezza dei contenuti trasmessi e per la passione dimostrata nei confronti delle nuove generazioni. Un incontro lungo e generoso, durato circa quattro ore, che ha lasciato negli studenti un segno profondo, confermando ancora una volta il valore della lettura come strumento di crescita e consapevolezza.