CASI DI EPATITE. NAPOLI, ORDINANZA DI MANFREDI: VIETATO CONSUMO DI FRUTTI DI MARE CRUDI NEI LOCALI E RISTORANTI

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Vietato il consumo di frutti di mare crudi nei ristoranti e negli altri pubblici esercizi a Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato l’ordinanza urgente per il contenimento dei contagi di Epatite A a Napoli. Previste multe fino a 20mila euro. Resta consentita la vendita di questi prodotti. Inoltre, viene raccomandato a tutti i cittadini di non consumare tali prodotti nemmeno a casa. Si tratta di un provvedimento contingibile e urgente per fronteggiare l’incremento dei casi di Epatite A registrati sul territorio cittadino. Ad oggi, infatti, risultano 154 casi accertati, a quanto appreso da Terranostranews, tra i quali anche 3 bambini, mentre altri 22 casi sono in corso di accertamento.













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