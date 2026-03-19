NAPOLI, PICCO DI EPATITE A AL COTUGNO

Un insolito picco di casi di epatite A viene segnalato all’ospedale Cotugno di Napoli. «Siamo in una fase molto acuta – riferisce all’ANSA Novella Carannante, infettivologa dell’ospedale partenopeo specializzato nella cura delle malattie infettive – abbiamo ora 43 ricoverati, una cifra molto insolita nel mese di marzo». «Registriamo un forte aumento di pazienti che hanno bisogno di ricoveri. Di solito – spiega l’infettivologa – in questo periodo ci sono una decina di contagiati in forma leggera, ai quali possiamo fare la diagnosi e prescrivere una cura da fare a casa. Oggi invece abbiamo una lunga serie di pazienti gravi e infatti abbiamo riempito del tutto il reparto, con molti pazienti sulle barelle in pronto soccorso. L’affollamento ci preoccupa e speriamo vada a diminuire».