Restyling ‘Maradona’, parte in estate con 200 milioni stanziati dalla Regione

Lo ha affermato l’assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, a Radio Crc sui lavori allo stadio verso gli Europei 2032.

Il progetto, spiega l’assessore, prevede che oltre all’eliminazione della pista di atletica e il futuro avvicinamento delle tribune al campo “porteremo avanti – ha detto – anche la copertura dello stadio che è molto resistente ma portarla avanti di 15 metri non è difficile, ma bisogna evitare che poi porti problemi sul campo di gioco. Il primo progetto che realizzeremo sarà la realizzazione di un campo prove per ridurre il problema dell’impianto sonoro e acustico che disturba gli edifici circostanti, per non dare più fastidio ai cittadini”.

Cosenza spiega anche che “vorremmo creare – ha detto – una sorta di Hall of Fame in stile Los Angeles dove ci sono le immagini di tutte le star e la superstar della storia centenaria del Napoli come Higuain, Osimhen e Maradona che vantano il titolo di capocannonieri e Zoff che ha il record di imbattibilità. Faremo un referendum tra i tifosi”. Sulle accuse di spreco di denaro pubblico, Cosenza ha risposto in maniera netta “quando venivano finanziati 150 milioni per la ristrutturazione dello Stadio Arechi di Salerno, cosa si diceva?”.