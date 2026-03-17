MUGNANO. SPIA Academy da record: pioggia di medaglie agli European Open WDO in Puglia

Grande successo per la SPIA Academy, accademia di danze latino-americane con sede a Mugnano, protagonista assoluta al “The European Open 2026 – WDO European Championships”, svoltosi nei giorni scorsi in Puglia.

La scuola campana ha raggiunto un risultato straordinario, segnando un vero e proprio record per numero di medaglie e podi conquistati. Gli allievi si sono distinti in numerose categorie, dalle competizioni di coppia ai solisti, nelle classi amatori, under 21, junior e juveniles, confermando l’elevato livello tecnico e artistico dell’accademia.

A guidare questo percorso vincente è la maestra Melania Russo, figura di spicco nel panorama internazionale. Russo è infatti l’unica donna napoletana e campana a essere chiamata a giudicare le più prestigiose competizioni mondiali di danze latino-americane, tra cui l’International Dance Festival, l’UK Dance Festival e il celebre Blackpool Dance Festival.

Un traguardo che non rappresenta solo un successo sportivo, ma anche motivo di grande orgoglio per l’intero territorio campano. La SPIA Academy si conferma così una vera eccellenza nel suo settore, portando in alto il nome della Campania e dell’Italia nelle competizioni internazionali.