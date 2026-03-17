Marano, i carabinieri smentiscono categoricamente la notizia del rapimento di un bimbo in via Lazio. Notizia lanciata da gruppi di mamme

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A Marano, i Carabinieri della locale compagnia hanno smentito la notizia circolata nelle ultime ore su un presunto rapimento di un bambino in via Lazio, definendola “del tutto priva di fondamento”.
Diverso, invece, quanto avvenuto nei giorni scorsi in via Barco, dove – come riportato da TerraNostraNews – si sarebbe verificato un tentativo di rapina o possibile adescamento ai danni di un minore, episodio ritenuto attendibile.
Le forze dell’ordine invitano i cittadini a prestare attenzione alla diffusione di notizie non verificate, evitando allarmismi.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews