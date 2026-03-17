Marano, presunto rapimento bimbo in via Lazio: i carabinieri chiariscono dopo denuncia e aver visionato delle immagini

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Nessun rapimento di bambini a via Lazio: i Carabinieri fanno chiarezza e smentiscono con decisione le voci circolate nelle ultime ore su un presunto episodio in via Lazio, definendole “del tutto prive di fondamento”.

La segnalazione era partita da una denuncia presentata nei giorni precedenti, ma gli accertamenti successivi – in particolare la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza – hanno consentito ai militari di chiarire che non si è trattato di un tentato rapimento.

Diverso, invece, quanto avvenuto nei giorni scorsi in via Barco, dove – come riportato da TerraNostraNews – si sarebbe verificato un tentativo di rapina o un possibile adescamento ai danni di un minore, episodio ritenuto attendibile.

Le forze dell’ordine hanno inoltre precisato che non esiste alcun nesso tra i due episodi.













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