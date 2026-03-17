MARANO-VILLARICCA, IL TENTATO FURTO, LA FUGA E LA RESISTENZA AI MILITARI. I DUE GIOVANI LADRI GIA’ AI DOMICILIARI

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Sono già ai domiciliari con braccialetto elettronico Fioretti Giuseppe Emmanuel, 18 anni di Calvizzano, e Cipolletta Raffaele, 27 anni di Mugnano, arrestati dai Carabinieri per tentata rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa. Difesi dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, i due erano stati fermati sabato sera al termine di un inseguimento tra Marano, Calvizzano e Villaricca.

Tutto è iniziato con il furto di una Fiat 500 a Marano: durante l’inseguimento, i due giovani hanno opposto resistenza ai militari e hanno tentato di fuggire a piedi dopo che l’auto aveva urtato un marciapiede. Grazie a un’azione coordinata dei carabinieri, entrambi sono stati bloccati senza ulteriori rischi per la sicurezza pubblica. L’auto rubata è stata restituita al legittimo proprietario.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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