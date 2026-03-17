Sanità, carenza medici di medicina generale in Campania. Rostan (Lega): “Più fondi per borse di studio post laurea”

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“Di fronte alla carenza sempre più grave di medici di medicina generale chiederò che la Regione Campania investa le risorse necessarie a rafforzare numero ed entità delle borse di studio post laurea. Solo così potremo rendere più attrattiva questa specializzazione per i neo laureati, come accaduto nelle regioni che hanno lo stesso problema: il Veneto, ad esempio, ha investito 4,5 milioni di euro destinati a equiparare le borse di studio a quelle delle altre specializzazioni”. Lo ha dichiarato la consigliera regionale della Lega Michela Rostan, componente della commissione Sanità.

“Secondo i dati della Fondazione Gimbe – prosegue Rostan – la Campania è la regione che vedrà il maggior numero di medici di famiglia andare in pensione entro il 2028. Parliamo di 1.147 unità che si aggiungeranno alla carenza già censita di 643 medici. Una situazione estremamente grave nei confronti della quale si deve agire subito, a partire dall’approvazione di questo bilancio, se vogliamo continuare a garantire il diritto alla salute dei cittadini campani”.

“Abbiamo ereditato una situazione catastrofica dal punto di vista della programmazione di eventi che potevano e dovevano essere monitorati meglio – conclude la consigliera della Lega – e per questo rinnovo la richiesta al Presidente della Regione affinché lo sviluppo della medicina territoriale diventi una priorità dell’amministrazione”.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













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