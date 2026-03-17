Vomero, via Alvino: si trasferisce l’antica ditta d’elettricità Gagliardi. Capodanno: “Si potrebbe creare un museo di oggetti elettrici antichi”

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” Sta destando grande amarezza oltre che dispiacere al Vomero la notizia che una delle più antiche attività commerciali del quartiere collinare, la ditta di elettricità Gagliardi, al civico 25 di via Enrico Alvino, attiva dal 1956 ma, come confermato dall’attuale titolare Angelo Gagliardi, fondata dal padre già nel 1936 in un locale di via Scarlatti, si sta per trasferire in un terraneo che si trova nella stessa via al civico, 12, dove precedentemente c’era un cartoleria “. A diffondere la notizia è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, da sempre attento alle vicissitudini che, segnatamente dall’inizio di questo secolo, stanno caratterizzando il settore commerciale del quartiere commerciale, terzo per dimensioni in Europa, con oltre 1.600 attività a posto fisso, ma caratterizzato della scomparsa di numerose attività storiche che, in passato, si tramandavano di padre in figlio, al posto delle quali sono arrivate perlopiù attività per la vendita e la somministrazione di cibi e bevande.













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