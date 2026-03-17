Agenzia delle Dogane, Alesse a Napoli per visitare Direzione Territoriale Campania

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Il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto Alesse, è andato a Napoli per visitare la Direzione Territoriale della Campania. Accompagnato dal direttore Antifrode, Sergio Gallo, dal direttore dell’Ufficio Internal Audit, Rosario Massino, e dal direttore Organizzazione e Trasformazione Digitale, Stefano Saracchi, Alesse ha incontrato il Direttore Territoriale della Campania, Maria Alessandra Santillo, i dirigenti, il personale degli Uffici e gli organi di informazione.

Nel corso dell’incontro, Alesse ha richiamato l’attenzione sul ruolo strategico dell’Agenzia nella tutela degli interessi erariali, nella protezione dei consumatori e nel sostegno agli scambi commerciali.

“La Campania e Napoli, in particolare, costituiscono un punto di intersezione tra traffici marittimi, attività produttive e dinamiche commerciali internazionali. Il porto di Napoli, con la sua storia e con le sue prospettive di crescita, rappresenta un esempio emblematico di come l’attività doganale sia strettamente connessa alle trasformazioni dell’economia reale. Il confronto tra i dati del 2025 e quelli del 2024 registra una crescita significativa dell’export, con un aumento del numero di dichiarazioni di oltre il 65% e un incremento degli articoli esportati di quasi il 25%. In questo contesto, il compito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è quello di assicurare che l’intensificazione degli scambi avvenga nel rispetto delle regole, della concorrenza e della protezione del mercato europeo. In tale direzione, l’Agenzia ha avviato un significativo percorso di evoluzione tecnologica, grazie a un piano di investimenti di oltre 464 milioni di euro, che ha consentito di rafforzare l’affidabilità delle nostre infrastrutture informatiche e di accrescere la credibilità dell’Agenzia nel contesto internazionale” ha spiegato Alesse.

Successivamente, il Direttore dell’Agenzia si è recato in Prefettura, dove ha incontrato il Prefetto di Napoli, Michele di Bari. Nel corso del colloquio è stato anche affrontato il tema del ruolo che ADM rivestirà in occasione dell’evento internazionale America’s Cup. Nel pomeriggio, la visita è proseguita presso gli Uffici del Distaccamento locale Aeroporto di Napoli–Capodichino. Il direttore dell’Agenzia ha salutato i rappresentanti di Enac, Gesac, le forze di Polizia e tutto il personale operante all’interno dell’aeroporto, ringraziandoli per il costante impegno profuso nella tutela della legalità.

Alesse ha, inoltre, visitato gli Uffici della Palazzina Pegaso e quelli ubicati nella sala arrivi e partenze dell’aerostazione.













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