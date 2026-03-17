Marano, omicidio Palumbo: il mistero del milione di euro e la pista dell’agguato in pieno centro

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Un’esecuzione brutale, dodici colpi alla testa, in pieno centro cittadino. E ora un interrogativo che inquieta: davvero Castrese Palumbo, conosciuto come “Svitapierno”, vantava un credito da un milione di euro? E soprattutto: da chi?

È questa la domanda che potrebbe rappresentare la chiave del delitto che, dieci giorni fa, ha scosso Marano. Secondo quanto emergerebbe da ambienti investigativi, la vittima avrebbe confidato a più persone di dover incassare una somma ingente. Una cifra enorme, che apre scenari inquietanti: pretese legate a un affare edilizio? Oppure qualcosa di completamente diverso?

L’omicidio si è consumato con modalità tipiche di un’esecuzione. I killer hanno agito senza esitazione, colpendo ripetutamente alla testa, per poi dileguarsi tra le strade del centro. La fuga, secondo le prime ricostruzioni, li avrebbe portati anche nella zona di via Casalanno, a ridosso di Città Giardino e dell’area collinare, fino a via Corree di Sopra. Non si esclude che proprio lì possano essersi liberati della moto utilizzata per l’agguato.

Un’azione fulminea, pianificata nei dettagli, che lascia pensare a un regolamento di conti maturato in un contesto ancora tutto da chiarire. Il presunto “milione di euro” resta al centro dell’attenzione degli inquirenti: un movente economico forte, ma ancora avvolto nel mistero.

Le indagini, coordinate dai carabinieri di Castello di Cisterna e di Marano, proseguono a ritmo serrato. Gli investigatori stanno passando al setaccio relazioni, affari e contatti della vittima, nel tentativo di ricostruire gli ultimi giorni di vita e dare un volto ai responsabili.

Intanto, la città resta sotto shock. Un delitto efferato, consumato alla luce del giorno, che riaccende i riflettori sulla sicurezza e sulle dinamiche criminali del territorio. E mentre le piste si moltiplicano, una domanda continua a risuonare: quel milione di euro è davvero la chiave per risolvere il giallo?













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