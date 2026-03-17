Striano, controlli intensificati sulla movida: più verifiche sul territorio e rafforzamento della videosorveglianza

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Il Comune di Striano intensifica le attività di controllo sul territorio in seguito alle segnalazioni arrivate nelle ultime settimane da parte dei residenti, in particolare nelle aree interessate dalla movida del fine settimana.

Negli ultimi weekend lungo via Risorgimento si sono registrati episodi di disturbo alla quiete pubblica legati soprattutto a schiamazzi notturni e al passaggio di scooter e motorini. Situazioni che hanno generato malumori tra i cittadini che vivono nella zona.

Per questo motivo, a partire da mercoledì saranno rafforzati i controlli della Polizia Municipale, con verifiche che interesseranno non soltanto via Risorgimento ma l’intero territorio comunale, con particolare attenzione alle aree più frequentate nelle ore serali.

Contestualmente l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giulio Gerli ha deciso di rafforzare il sistema di videosorveglianza nell’area del parcheggio di via Risorgimento, con l’obiettivo di aumentare la prevenzione e garantire maggiore sicurezza negli spazi pubblici maggiormente frequentati durante il fine settimana.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di garantire un equilibrio tra il diritto dei giovani e dei cittadini a vivere gli spazi della città e la necessità di tutelare la tranquillità dei residenti. I comportamenti che mettono a rischio la sicurezza di chi frequenta la movida, in particolare famiglie e bambini, saranno perseguiti e sanzionati nel rispetto delle norme.

Sul tema è attivo un confronto costante con la Prefettura e con gli organi di sicurezza, con il coinvolgimento della Polizia Municipale e della locale stazione dei Carabinieri, con cui si stanno organizzando diversi interventi mirati per affrontare le criticità registrate nei fine settimana.

Il Comune ricorda inoltre che il servizio della Polizia Municipale opera con un numero limitato di unità e deve assicurare quotidianamente numerose attività di controllo e di supporto alla vita cittadina. In questa fase la priorità sarà rafforzare il presidio nelle aree interessate dalla movida, motivo per cui alcune attività di servizio potranno essere temporaneamente rimodulate.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













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