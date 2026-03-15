Abusi su minori, arrestato giornalista tv A Roma. Con la compagna insegnante. Ma il nome non viene fatto dai giornali nazionali

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Un giornalista Tv e manager di grandi aziende è stato arrestato per pedofilia assieme alla sua compagna, insegnante di 48 anni. Lui, 52 anni.
Nei loro telefoni foto di nudi di minori. Tra le vittime la figlia 16enne della donna e i nipoti di 5 e 8 anni. Top secret sui nomi dei due arrestati per non far risalire all’ identità dei minori. Tutto nasce da una denuncia del padre della 16enne.
L’uomo è un giornalista: da inviato a vice direttore di un Tg nazionale, poi passato ai vertici della comunicazione di una importante azienda energetica.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews