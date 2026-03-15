Campionato Interregionale di Combattimento Cadetti e regionale delle forme: grande successo per gli atleti del Maestro Napolano

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Un intenso fine settimana all’insegna del Taekwondo quello andato in scena a Giugliano in Campania, dove gli atleti guidati dal Maestro Giuseppe Napolano hanno ancora una volta dimostrato il loro valore, conquistando ben 12 medaglie e ottenendo uno straordinario secondo posto nella classifica generale per società nel Campionato Interregionale di Combattimento categoria Cadetti.
Gli atleti della squadra hanno dominato i rispettivi incontri portando a casa 6 medaglie d’oro, 5 d’argento e 1 di bronzo, confermando l’ottimo lavoro svolto in palestra e la grande determinazione dei giovani combattenti.
Medaglie d’oro
Kalbina Anastasiia
Coppola Francesco
Mirante Anna
Cante Nicola
Saggiomo Emanuele
Mirante Emanuel
Medaglie d’argento
Napolano Antonio
Pacileo Lorenzo
Di Gennaro Mariachiara
Fierro Anna
Iasevoli Domenico
Medaglia di bronzo
Abbate Manuele
Ma il weekend sportivo non si è concluso con il combattimento. Non ancora soddisfatti dei risultati ottenuti il sabato, i “cangurotti” del Maestro Napolano si sono messi nuovamente alla prova nel Campionato Regionale di Forme, dove hanno brillato conquistando due splendide medaglie d’oro grazie alle prestazioni di:
Maddalena Colletta
Camilla Di Gennaro
Grande la soddisfazione del Maestro Giuseppe Napolano, che ha espresso tutta la sua gioia per gli straordinari risultati ottenuti dai suoi atleti. Il maestro ha inoltre voluto rivolgere un particolare ringraziamento al Maestro Nicola Fusco del Team Taekwondo Caserta e ai suoi atleti, che hanno accolto con entusiasmo le loro avversarie contribuendo ad aiutarle a migliorare nella disciplina delle forme e a raggiungere un importante risultato.
La collaborazione tra i due maestri rappresenta uno splendido esempio dei valori di rispetto, disciplina e collaborazione che il Taekwondo trasmette ai giovani atleti.
Complimenti a tutti gli atleti e… ad maiora semper!