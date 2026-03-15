Campionato Interregionale di Combattimento Cadetti e regionale delle forme: grande successo per gli atleti del Maestro Napolano

Gli atleti della squadra hanno dominato i rispettivi incontri portando a casa 6 medaglie d’oro, 5 d’argento e 1 di bronzo, confermando l’ottimo lavoro svolto in palestra e la grande determinazione dei giovani combattenti.

Medaglie d’oro

Kalbina Anastasiia Kalbina Anastasiia

Coppola Francesco Coppola Francesco

Mirante Anna Mirante Anna

Cante Nicola Cante Nicola

Saggiomo Emanuele Saggiomo Emanuele

Mirante Emanuel Mirante Emanuel

Medaglie d’argento

Napolano Antonio Napolano Antonio

Pacileo Lorenzo Pacileo Lorenzo

Di Gennaro Mariachiara Di Gennaro Mariachiara

Fierro Anna Fierro Anna

Iasevoli Domenico Iasevoli Domenico

Medaglia di bronzo

Abbate Manuele Abbate Manuele

Ma il weekend sportivo non si è concluso con il combattimento. Non ancora soddisfatti dei risultati ottenuti il sabato, i “cangurotti” del Maestro Napolano si sono messi nuovamente alla prova nel Campionato Regionale di Forme, dove hanno brillato conquistando due splendide medaglie d’oro grazie alle prestazioni di:

Maddalena Colletta Maddalena Colletta

Camilla Di Gennaro Camilla Di Gennaro

Grande la soddisfazione del Maestro Giuseppe Napolano, che ha espresso tutta la sua gioia per gli straordinari risultati ottenuti dai suoi atleti. Il maestro ha inoltre voluto rivolgere un particolare ringraziamento al Maestro Nicola Fusco del Team Taekwondo Caserta e ai suoi atleti, che hanno accolto con entusiasmo le loro avversarie contribuendo ad aiutarle a migliorare nella disciplina delle forme e a raggiungere un importante risultato.

La collaborazione tra i due maestri rappresenta uno splendido esempio dei valori di rispetto, disciplina e collaborazione che il Taekwondo trasmette ai giovani atleti.

Complimenti a tutti gli atleti e… ad maiora semper!