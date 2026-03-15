Guerra in Iran. Un drone colpisce una base italiana in Kuwait

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Questa mattina la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita mezzi e militari americani e italiani, è stata attaccata con un drone che ha colpito un capannone dove si trovava un “velivolo a pilotaggio remoto” della Task force air italiana, che è stato distrutto. Al momento dell’attacco tutto il personale era in sicurezza e non è stato coinvolto. Il presidente Usa Donald Trump fa appello ad altri Paesi a partecipare a una coalizione per liberare lo stretto di Hormuz. Ma Teheran per bocca del ministro degli Esteri Araghchi avverte: “Astenetevi da azioni che possano allargare il conflitto”.













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