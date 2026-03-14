Quattro giovani di Marano ai Mondiali di Kung Fu: orgoglio per la città

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Marano può festeggiare un importante traguardo sportivo. Quattro giovani atleti, Antonio Borselleca, Carlo Varriale, Martina Rasi e Marta Sparano, rappresenteranno l’Italia ai Campionati Mondiali di Kung Fu che si terranno ad Atene.
I ragazzi, tutti tesserati con la palestra New Body and Soul, hanno conquistato la convocazione in Nazionale dopo aver superato con successo le qualificazioni. Un risultato importante frutto di impegno, sacrificio e passione.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews