Maxi sequestro della Guardia di Finanza: scoperto a San Giorgio a Cremano uno showroom del falso con 25mila articoli contraffatti

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Per delega del Procuratore della Repubblica, si comunica che, in data 6 febbraio 2026, nell’ambito di un’intensificazione delle attività di contrasto alla contraffazione e di tutela del “Made in Italy”, Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno individuato uno “showroom” del falso, sito a San Giorgio a Cremano, sequestrando oltre 25 mila capi d’abbigliamento e accessori contraffatti e denunciando conseguentemente 4 persone. Le investigazioni svolte dal Gruppo Pronto Impiego Napoli hanno consentito di individuare una filiera di approvvigionamento e distribuzione di prodotti contraffatti, identificando uno dei “grossisti”, fornitore dei successivi rivenditori al dettaglio della città di Napoli. All’interno di un ampio locale di un’ampiezza pari a circa 530 mq, occultato da un apposito tendaggio, i finanzieri hanno rinvenuto un vero e proprio centro commerciale del falso, con scaffali in legno ricolmi di capi di abbigliamento e accessori, accuratamente suddivisi per tipologia e brand, riportanti marchi di oltre 40 diverse note griffe, quali Gucci, Louis Vuitton, YSL e Fendi, nonché riproduzioni di orologi Rolex, penne Cartier e Mont Blanc, il tutto esposto come in un ordinario esercizio commerciale. In un’area adiacente allo spazio espositivo, è stata individuata, inoltre, una sala adibita a centro di spedizioni, contenente della merce già inscatolata ed etichettata, pronta per la distribuzione sul mercato parallelo. All’esito dell’operazione, i militari della Guardia di Finanza hanno sottoposto a sequestro oltre 25 mila articoli contraffatti, nonché proceduto a denunciare gli indiziati alla Procura della Repubblica di Napoli, per i reati di detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.

Si precisa che i provvedimenti di sequestro probatorio e relativa convalida sono stati emessi nell’ambito delle indagini preliminari, sono suscettibili di impugnazione e riguardano persone sottoposte a indagini, innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.













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