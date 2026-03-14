Marano. Corri per San Castrese: lo sport unisce la città nei giorni difficili. Ecco l’elenco delle strade chiuse per un paio di ore

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Domani mattina la città si rimette in movimento con “Corri per San Castrese”, la gara podistica che negli anni è diventata una vera e propria classica del territorio. Un appuntamento molto atteso da atleti, appassionati e cittadini, che trasforma le strade in un grande percorso di sport, partecipazione e comunità.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune e la Commissione straordinaria che guida l’ente ha voluto sottolinearne il valore simbolico. In una nota è stato evidenziato come la città viva anche di momenti positivi e di partecipazione, ricordando che, nonostante i giorni tristi attraversati dal territorio, la corsa rappresenta il segno di una comunità che vuole guardare avanti e stare dalla parte giusta.

La manifestazione porterà centinaia di partecipanti lungo le principali arterie cittadine, con un percorso che attraverserà diversi quartieri e punti nevralgici del centro urbano.

Per consentire lo svolgimento della gara in sicurezza, dalle 7.30 alle 9.00 alcune strade saranno temporaneamente interdette al traffico. I tratti interessati sono: via Padreterno, via Labriola, corso Umberto, via Che Guevara, corso Mediterraneo, via Colombo, via Baracca, corso Europa, via Falcone, via Musella, via Arafat, via Emilia, via Piave, via Lazio, corso Italia e via Tagliamento.

Un breve stop alla circolazione per lasciare spazio ai runner e a un evento che negli anni è diventato molto più di una semplice competizione sportiva: una festa di comunità, partecipazione e rinascita, nel nome di San Castrese.













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