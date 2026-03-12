Bacoli-Monte di Procida. Preso il latitante Rizzo, l’ideatore dei colpi nelle ville a Fregene

Condividi

Visite: 350

45 Visite

*Fuga pericolosa a Monte di Procida: arrestati 4 uomini, uno era latitante e promotore dei furti a ville Fregene*

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e della Compagnia di Pozzuoli hanno arrestato 4 uomini per fuga pericolosa a Monte di Procida. Tra loro c’è Gennaro Rizzo, 45enne, latitante da ottobre e ritenuto uno dei promotori dei grandi furti a Hille Fregene dei mesi scorsi. Con lui sono stati arrestati anche Luca Orsetti, 31enne, Luca Di Fraia, 27enne, e Daniele Innocente, 23enne, tutti già noti alle forze dell’ordine.

La fuga è iniziata quando i carabinieri hanno tentato di fermare la Fiat 500x nera su cui viaggiavano gli uomini, che hanno invece accelerato e sono stati inseguiti dalle forze dell’ordine. La corsa è terminata quando un’altra pattuglia ha bloccato la strada ai fuggitivi.

Rizzo, oltre alla fuga pericolosa, dovrà rispondere anche di favoreggiamento e di essere stato il promotore dei furti a Hille Fregene. Gli altri tre arrestati saranno processati per fuga pericolosa e favoreggiamento.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti