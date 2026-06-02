MARANO, ATROCE SCOPERTA ALL’INTERNO DELLO STADIO: UN GIOVANE SI E’ TOLTO LA VITA

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Il cadavere di un ragazzo, probabilmente 20enne, è stato trovato all’interno dello stadio comunale di Marano. Il giovane, da quanto se ne sa, si è impiccato. I militari dell’Arma sono sul posto. Il nome del ragazzo non è stato ancora rivelato. Il cadavere era visibile anche dall’esterno della struttura.

Anche qualche anno fa ci fu un’analoga terribile scoperta. In quel caso si trattava però di un tossicodipendente trovato privo di vita sugli spalti. L’impianto è chiuso da anni, sovente è stato vandalizzato. Le persone lo utilizzano talvolta per ripararsi o rifugiarsi durante il periodo invernale. Indagano i carabinieri, sul posto anche un’ambulanza e i vigili.













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