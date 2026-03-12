Il super boss Giuseppe Polverino chiede un permesso speciale per gravi motivi familiari: è detenuto al 41 bis

Condividi

Il superboss di Marano Giuseppe Polverino, per anni considerato il “re dell’hashish” e capo indiscusso dell’omonimo clan attivo tra Marano e diversi comuni dell’area a nord di Napoli, ha chiesto un permesso speciale per gravi motivi familiari.

Polverino, detenuto da anni in regime di 41 bis, avrebbe presentato l’istanza nelle scorse settimane. Al momento, secondo quanto si apprende, il permesso non sarebbe stato concesso.

Il capoclan è una delle figure storiche della criminalità organizzata dell’area nord della provincia di Napoli. Per oltre vent’anni il gruppo criminale guidato da Polverino ha esercitato una forte egemonia sul territorio di Marano e nei comuni limitrofi, costruendo un impero economico soprattutto sul traffico internazionale di hashish.

La carriera criminale del boss subì una svolta nel 2012, quando fu arrestato in Spagna dopo un lungo periodo di latitanza. L’operazione fu il risultato di un’intensa attività investigativa condotta dalle forze dell’ordine italiane in collaborazione con le autorità spagnole.













