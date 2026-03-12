Calvizzano, campagna elettorale infuocata. L’ex assessore Pisani sporge querela per minacce per un commento su Facebook

Condividi

A Calvizzano torna a salire la tensione politica in vista dell’imminente campagna elettorale. Oscar Pisani, ex assessore comunale, ora sostenitore dell’ex sindaco Giacomo Pirozzi, si è rivolto ai Carabinieri dopo aver ricevuto su Facebook un messaggio ritenuto a suo dire preoccupante.

Il commento contestato sarebbe arrivato dopo un suo intervento sotto la pubblicazione di un manifesto della lista di Borrelli. A quel punto, da un profilo indicato come “Salvatore Esposito”, che secondo quanto denunciato sarebbe falso, è comparso un messaggio rivolto direttamente a Pisani: “Buona vita, che il Signore ti benedica sempre, ma te lo dico con il cuore, senza ironia, pensa solo alla tua famiglia”.

Parole che l’ex assessore ha deciso di non sottovalutare, scegliendo di presentare denuncia per chiedere accertamenti sull’identità di chi si nasconde dietro quel profilo e sulla natura del messaggio.

La vicenda aggiunge un nuovo elemento a un clima già molto acceso nel paese.













