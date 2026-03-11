Uccisa con decine di coltellate: l’ex compagno (fermato) aveva il braccialetto elettronico. Daniela aveva 50 anni

Condividi

Una donna, Daniela Zinnanti, 50 anni compiuti a luglio, è stata uccisa con decine di coltellate ieri sera nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina. La polizia ha fermato un uomo, Santino Bonfiglio, 67 anni, ex compagno della vittima che interrogato avrebbe confessato ed è stato portato in carcere. Era ai domiciliari e aveva il braccialetto elettronico per reati contro la persona l’ex compagno che ha confessato di aver ucciso la donna. Secondo le prime indagini Bonfiglio sarebbe andato a trovare la ex per parlare, ma è stato respinto. L’indagato avrebbe quindi preso il coltello colpendo la donna decine di volte. A scoprire il femminicidio è stata la figlia della vittima che vedendo il cadavere ha avuto un malore ed è stata portata in ospedale.













