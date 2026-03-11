Napoli, sequestrati e picchiati per un’auto sparita: chiesti 114 anni di carcere

Il pubblico ministero, nel corso dalla sua requisitoria, ha chiesto 20 anni di carcere per Salvatore De Filippo, Giuseppe Ciccarelli, Salvatore Giannetti, Mario Amaro e Antonio Martori, ritenuti vicini al clan Mazzarella; 14 anni di carcere per un altro imputato, Arturo Lama (difeso dagli avvocati Antonio Bucci e Nicola Martino).

A salvare le due vittime delle sequestro di persona furono i carabinieri che, dopo la segnalazione della compagna di una delle due, fecero irruzione in un’abitazione nel quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli, bloccando e arrestando i sequestratori.

Una delle vittime venne successivamente contattata da una persona – per gli investigatori appositamente incaricata dagli imputati – per indurla a rimettere la denuncia presentata nei loro confronti.

Le discussioni degli avvocati componenti il collegio difensivo sono state fissate per il 29 maggio. Lo stesso giorno è prevista la sentenza.