Famiglia nel bosco, Meloni annuncia l’ispezione del ministro Nordio

“Sono senza parole” di fronte alle ultime decisioni dei magistrati sulla famiglia nel bosco: queste le parole di Giorgia Meloni a “Fuori dal coro“, su Retequattro, pronunciate stasera sulla decisione dei giudici di separare i genitori della famiglia “del bosco” dai bambini ospitati da una comunità. “Una decisione che non penso faccia stare meglio i bambini, gli infligge un pesantissimo trauma. Penso che siamo oltre, dobbiamo assistere inermi a queste decisioni figlie di una lettura ideologica, ma lo Stato non ti può togliere i figli perchè non condivide il tuo stile di vita. Il ministro Nordio sta mandando una ispezione, ho parlato con il ministro”, ha detto la premier.













