Attacco iraniano con drone in Bahrein, 32 feriti tra cui bambini. Due sono gravi

Media, combattimenti nel Libano orientale. Hezbollah: “Abbattuto un elicottero israeliano che sorvolava la zona”
Attacco con drone in Bahrein, 32 feriti tra cui bambini
Un attacco con un drone iraniano ha ferito 32 civili, quattro dei quali in modo grave a Sitra, in Bahrein, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute e annunciato dalla Bahrain News Agency. “Tra loro ci sono quattro casi gravi, tra cui bambini che hanno richiesto un intervento chirurgico”, ha scritto il Ministero. Una ragazza di 17 anni ha riportato gravi ferite alla testa e agli occhi, e due bambini di 7 e 8 anni hanno riportato gravi lesioni agli arti inferiori, ha affermato il Ministero, aggiungendo che il più piccolo dei feriti ha due mesi.
Attacco Idf su infrastrutture Hezbollah di Beirut
L’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito l’area di Beirut lunedì mattina, prendendo di mira il gruppo militante Hezbollah, sostenuto dall’Iran. Le forze israeliane “hanno colpito infrastrutture appartenenti all’organizzazione terroristica Hezbollah a Beirut”, ha dichiarato l’esercito in una breve dichiarazione.