Benzina e diesel, come funzionano le accise mobili per ridurre il prezzo dei carburanti

La misura è stata introdotta dal governo Meloni nel 2023, andando a modificare una norma del governo di Pier Luigi Bersani del 2007. Viene prevista la possibilità di adottare un taglio delle accise “se il prezzo del carburante aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento“, prendendo a parametro i valori fissati dall’ultimo Documento di Finanza Pubblica (Def). Bisogna però tenere conto anche “dell’eventuale diminuzione” nella media del quadrimestre precedente. Non viene specificata in modo preciso la percentuale di aumento per intervenire, che in passato era stata fissata al 2%.
Le componenti del prezzo dei carburanti
Sul prezzo della benzina e del diesel, oltre al costo del petrolio e all’IVA al 22%, incide anche l’accisa, una tassa fissa da corrispondere al litro. In sintesi, con il meccanismo delle accise mobili si cercano di utilizzare le maggiori entrate nelle casse pubbliche dovute all’IVA applicata sul costo del petrolio (il cui importo chiaramente sale insieme al prezzo della materia prima) per abbassare l’accisa. In questo modo, il valore del carburante alla pompa dovrebbe più o meno mantenersi sempre stabile, o comunque non subire scossoni particolari.