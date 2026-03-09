NAVIGIUM ISIDIS, FOLLA A BACOLI: GRANDE SUCCESSO PER LO STAND DELLA PRO LOCO MARANO FLEGREA

Condividi

Degustazioni, artigianato tradizionale e promozione del territorio: migliaia di visitatori allo spazio dedicato a Marano Bacoli, 8 marzo 2026 – Una mattinata all’insegna della storia, della cultura e delle tradizioni ha animato Villa Ferretti a Bacoli, dove si è svolta la rievocazione storica del Navigium Isidis, l’antico rito romano dedicato alla dea Iside che celebrava l’inizio della stagione della navigazione. L’evento ha richiamato migliaia di visitatori e appassionati provenienti non solo dal territorio flegreo ma dall’intera Campania. Tra le realtà protagoniste della manifestazione anche la Pro Loco Marano Flegrea, il cui stand ha registrato una straordinaria affluenza di pubblico per tutta la durata dell’evento. Numerosi visitatori si sono fermati per conoscere le attività dell’associazione e le iniziative dedicate alla valorizzazione della storia, delle tradizioni e del patrimonio culturale di Marano di Napoli. Particolarmente apprezzate sono state le degustazioni offerte dalla Salsamenteria “Sciaccuttiell” di Marano di Napoli, che ha deliziato i visitatori con alcune specialità della tradizione gastronomica locale, contribuendo a raccontare il territorio anche attraverso i suoi sapori autentici. Grande interesse e curiosità ha suscitato inoltre la dimostrazione dal vivo dell’antica arte dei cestai maranesi, proposta dal maestro Ciro Pica, che ha mostrato ai presenti le tecniche tradizionali con cui venivano realizzati i cesti intrecciando il legno di castagno proveniente dal Bosco della Salandra, un tempo risorsa fondamentale per l’economia e la vita contadina del territorio. La giornata ha rappresentato anche un importante momento di collaborazione tra associazioni, grazie alla sinergia con il gruppo Salandra Lovers di Marano e con la Pro Loco di Bacoli, Pro Loco di Monte di Procida e la Pro Loco Litorale Domitio, confermando l’importanza del lavoro di rete per promuovere e valorizzare il patrimonio storico, culturale e ambientale dei Campi Flegrei. La Pro Loco Marano Flegrea ringrazia gli organizzatori del Navigium Isidis, tutte le associazioni partecipanti e i partner che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, ribadendo il proprio impegno nella tutela e nella promozione delle tradizioni e dell’identità del territorio maranese.













