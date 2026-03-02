Professionisti di Marano bloccati a Dubai dopo l’escalation in Medio Oriente

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 362
24 Visite

Sono ancora fermi a Dubai alcuni cittadini di Marano, impossibilitati a rientrare in Italia dopo l’attacco condotto da Stati Uniti e Israele contro l’Iran e la conseguente chiusura di diversi spazi aerei nell’area del Golfo.

Si tratta di noti professionisti del territorio: un medico e un tour operator, entrambi in viaggio con le rispettive famiglie. Da giorni attendono aggiornamenti sui voli e dovrebbero rientrare domani, salvo ulteriori cambiamenti legati all’evolversi della situazione internazionale.

Momenti di apprensione anche tra parenti e amici, mentre si spera in una rapida normalizzazione dei collegamenti per consentire il ritorno in Italia.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore