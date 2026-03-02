Professionisti di Marano bloccati a Dubai dopo l’escalation in Medio Oriente

Sono ancora fermi a Dubai alcuni cittadini di Marano, impossibilitati a rientrare in Italia dopo l’attacco condotto da Stati Uniti e Israele contro l’Iran e la conseguente chiusura di diversi spazi aerei nell’area del Golfo.

Si tratta di noti professionisti del territorio: un medico e un tour operator, entrambi in viaggio con le rispettive famiglie. Da giorni attendono aggiornamenti sui voli e dovrebbero rientrare domani, salvo ulteriori cambiamenti legati all’evolversi della situazione internazionale.

Momenti di apprensione anche tra parenti e amici, mentre si spera in una rapida normalizzazione dei collegamenti per consentire il ritorno in Italia.