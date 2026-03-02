Napoli, mercoledì la mostra fotografica “Memorie dell’Incoscio” di Francesco Nappo

Condividi

Napoli si appresta a vivere un momento di profonda introspezione artistica. Mercoledì 4 marzo 2026, alle ore 18:30, presso AreaLab35 (Via Giovanni Porzio 4, Centro Direzionale di Napoli – Isola G5, 80143 Napoli), inaugurerà la mostra fotografica personale “Memorie dell’Inconscio” del fotografo Francesco Nappo.

Il progetto, ispirato alla psicologia analitica di Carl Gustav Jung, esplora le profondità della mente umana attraverso immagini evocative. La locandina dell’evento cita emblematicamente il maestro: “Non si diventa illuminati immaginando figure di luce, ma rendendo cosciente l’oscurità”.

Gli scatti di Francesco Nappo – ambientati in musei e gallerie d’arte, con figure di visitatori sfocate e in movimento (effetto motion blur che evoca presenze fantasmatiche), opere classiche illuminate da luci calde e contrasti drammatici, fino a scorci architettonici al tramonto – trasformano la fotografia in uno strumento di indagine interiore. Il visibile dialoga con l’invisibile, il ricordo personale con l’inconscio collettivo, invitando lo spettatore a confrontarsi con le proprie ombre.

A seguire l’inaugurazione, un talk dal titolo “Quando Narciso ti fa da specchio”, condotto dalla dottoressa Stefania Garramone (psichiatra) e da Enzo Garramone (attore). Il dialogo affronterà temi contemporanei come il narcisismo, l’autopercezione, l’immagine riflessa e il rapporto con l’altro, in perfetta armonia con i contenuti visivi della mostra.

Francesco Nappo, fotografo, presenta qui un lavoro più intimo e concettuale, capace di unire estetica e riflessione psicologica.

La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 4 all’11 marzo 2026. AreaLab35 – laboratorio di stampa fine art, corsi e spazio espositivo attivo nel Centro Direzionale – si conferma punto di riferimento per la fotografia d’autore e gli appuntamenti interdisciplinari a Napoli.

Informazioni pratiche:

Luogo: AreaLab35, Via Giovanni Porzio 4, Centro Direzionale di Napoli – Isola G5 (ingresso da via Giovanni Porzio, fronte Garage Malta). Facilmente raggiungibile con mezzi pubblici (metropolitana Garibaldi o bus verso il Centro Direzionale).

