Caserta, corruzione: tre in manette, un pubblico ufficiale e due imprenditori

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, stanno dando esecuzione a misure cautelari nei confronti di 3 persone (un pubblico ufficiale e due imprenditori) accusati di “corruzione per l’esercizio della funzione”, “falsità materiale in concorso”, “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”.

I dettagli dell’indagine saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella giornata odierna, alle ore 10.30, presso l’Ufficio del Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

 

