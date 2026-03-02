Marano. Altre due rapine nella serata di ieri ai danni di minorenni: indagano i carabinieri

Serata di paura quella di ieri, segnata da due rapine avvenute a distanza di pochi minuti e con modalità molto simili.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 22:20 in via Arafat, dove una ragazza di 16 anni è stata avvicinata da due individui con il volto travisato. I malviventi, a bordo di un motociclo, si sono fatti consegnare il cellulare per poi darsi alla fuga.

Circa venti minuti più tardi, intorno alle 22:40, un secondo colpo è stato messo a segno in via Nuvoletta, all’incrocio con via Lazio. Anche in questo caso la vittima è stata un 16enne, al quale è stato sottratto il telefono cellulare con modalità analoghe.

Secondo le prime informazioni raccolte, i due rapinatori viaggiavano su uno scooter di grossa cilindrata e uno dei due sarebbe stato armato di pistola. Entrambi avevano il volto coperto, circostanza che rende più complesse le attività di identificazione.

I genitori dei due minorenni si sono recati in caserma per formalizzare la denuncia. Le forze dell’ordine stanno acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza presenti nelle zone interessate e raccogliendo testimonianze utili alle indagini.

Non risulterebbero, fortunatamente, feriti, ma l’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti. Gli investigatori non escludono che possa trattarsi degli stessi responsabili in entrambi i casi.