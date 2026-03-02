CASORIA, AUTO IMPATTA CONTRO PALO ENEL: MORTO 52ENNE

26 Visite
Ieri pomeriggio i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Sannitica direzione Afragola.
Poco prima e per cause ancora in corso di accertamento il 52enne Sergio Caccavallo mentre era alla guida della propria Citroen Xsara perdeva il controllo dell’auto impattando contro un palo dell’Enel.
L’uomo è morto sul colpo.
L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del mezzo. Sequestrata anche la salma per l’autopsia.
CACCAVALLO SERGIO, NATO A NAPOLI IL 11.06.1973