Domenico, domani incidente probatorio. Il primario dopo l’intervento: “Cuore integro”

Si terrà domani, martedì 2 marzo, l’incidente probatorio per l’autopsia sul corpo del piccolo Domenico, dopo i drammatici giorni seguiti al trapianto.

Secondo quanto riferito, al termine dell’intervento il primario avrebbe parlato di “cuore integro” e di operazione riuscita, assicurando che, in caso di decesso del bambino, avrebbe chiesto personalmente l’autopsia.

Ora sarà l’esame autoptico a fare chiarezza. Intanto l’avvocato Petruzzi ha presentato ricusazione nei confronti di uno dei consulenti nominati, il cardiochirurgo Mauro Rinaldi, ritenuto incompatibile.

L’incidente probatorio rappresenterà un passaggio decisivo per accertare eventuali responsabilità e chiarire le cause della morte.













