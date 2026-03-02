SPETTANZE ARRETRATE NON PAGATE: SCIOPERA IL PERSONALE DELLA RESIDENZA SAN BIAGIO DI MUGNANO

Condividi

Il personale della Residenza San Biagio ha incrociato le braccia per 24 ore dalle 8,00 di oggi lunedì 2 marzo. Motivo della protesta è il mancato pagamento di parte della retribuzione del mese di dicembre 2025, della 13^ mensilità 2025 e di tutte le maggiorazioni (straordinario, festivo, notturno, notturno festivo) dal mese di Maggio 2025 ad oggi.

La Residenza San Biagio è una RSA per adulti non autosufficienti sita nel Comune di Mugnano di Napoli, accreditata con il Servizio Sanitario Regionale dallo scorso mese di Maggio per 32 posti letto.

“Ad oggi – commenta il segretario regionale FP CGIL alla sanità privata Marco D’Acunto – nonostante le continue interlocuzioni con il datore di lavoro che in una prima fase è riuscito a mantenere gli impegni assunti circa le spettanze arretrate – oggi siamo in una situazione di stallo che il personale non regge più”.

Alla base della mancata possibilità di garantire gli emolumenti arretrati ci sarebbero ritardi burocratici nei rapporti tra l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord e l’Azienda. Ma tali ritardi non possono gravare sul personale di assistenza e cura della struttura. Pertanto, lo sciopero si è reso necessario.













