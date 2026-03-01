Iran, Trump: “La nuova leadership iraniana vuole parlare, ho accettato di farlo”

Donald Trump ha definito “un successo” l’attacco congiunto Usa‑Israele contro l’Iran, sostenendo che decine di leader iraniani sono stati eliminati e che restano altri obiettivi da colpire. Intervistato da Fox, ha minimizzato i rischi economici, affermando di non essere preoccupato per petrolio e Stretto di Hormuz. La nuova leadership iraniana, ha aggiunto, vuole parlare: “Ho accettato di farlo. Avrebbero dovuto farlo prima”

