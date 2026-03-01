Iran, Trump: “La nuova leadership iraniana vuole parlare, ho accettato di farlo”

Visite: 67
Donald Trump ha definito “un successo” l’attacco congiunto Usa‑Israele contro l’Iran, sostenendo che decine di leader iraniani sono stati eliminati e che restano altri obiettivi da colpire. Intervistato da Fox, ha minimizzato i rischi economici, affermando di non essere preoccupato per petrolio e Stretto di Hormuz. La nuova leadership iraniana, ha aggiunto, vuole parlare: “Ho accettato di farlo. Avrebbero dovuto farlo prima”
La nuova leadership iraniana vuole aprire un dialogo con Washington e Donald Trump afferma di aver accettato: “Parlerò con loro. Avrebbero dovuto farlo prima, era pratico e facile da fare. Hanno aspettato troppo a lungo”. Lo ha detto il presidente a The Atlantic. L’annuncio arriva a poche ore dall’operazione militare congiunta condotta da Stati Uniti e Israele contro obiettivi iraniani.
