Missile iraniano fa strage in Israele: 9 morti e decine di feriti

Un missile balistico iraniano ha ucciso nove persone e ne ha ferite almeno 28, tra cui diversi bambini, a Beit Shemesh, un villaggio israeliano a ovest di Gerusalemme. Nell’attacco sono stati distrutti quattro palazzi. Il missile sarebbe penetrato in un rifugio. Più di 30 ambulanze della Magen David Adom sono state inviate sul posto, mentre le Idf, le forze di difesa israeliane. hanno dichiarato che le squadre di ricerca e soccorso dell’Home Front Command, insiememedici e infermieri e a un elicottero per evacuare i feriti, stanno operando sul posto. L’esercito ha affermato che il sistema di allerta precoce ha funzionato come previsto ed è stato attivato nell’area dell’impatto, mentre venivano svolte le indagini sulla situazione perché il missile non è stato intercettato e distrutto dalla sofisticata contraerea.













