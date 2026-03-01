Il Giugliano spreca un’occasione d’oro in chiave salvezza: solo 1-1 contro il Latina. Prado fallisce un rigore

Il Giugliano non va oltre l’1-1 contro il Latina e mastica amaro. Dopo il brivido iniziale al 16’, con il Football Video Support che nega il gol ai laziali, i gialloblù passano al 22’ con De Rosa su angolo di Volpe.

Nella ripresa il match gira sul rigore fallito da Prado. Al 25’ il Latina pareggia dal dischetto con Parigi dopo un fallo di D’Avino. Ospiti in dieci per l’espulsione di Pace, ma nel finale il Giugliano non ne approfitta: Greco salva su Cioffi e nel recupero Cester e ancora Prado sprecano il 2-1. Solo pari e tanti rimpianti.