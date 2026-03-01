Iran, anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso nel primo raid. Si attendono conferme

L’ex presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, è rimasto ucciso nei raid statunitensi e israeliani su Teheran. Lo riporta l’agenzia Irna e alcuni media israeliani. Non sono ancora arrivate conferme ufficiali

