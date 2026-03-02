FAMIGLIA NEL BOSCO PRONTA A LASCIARE L’ITALIA. “ABBIAMO ACCETTATO TUTTO, MA NON CI RESTITUISCONO I NOSTRI FIGLI”

«Abbiamo accettato tutti i compromessi possibili, la scuola, i vaccini, il bagno… ma non ci restituiscono i nostri figli. Dovremmo accettare compromessi per far stare a loro agio i giudici italiani? Purtroppo il governo australiano ci ha abbandonato: non vogliono avere a che fare con i regolamenti italiani. Il nostro futuro non è in Italia ma altrove in Europa»: così, in un’intervista alla tv australiana, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i due genitori «neorurali», annunciano che vogliono andare via.

A questo punto bisognerà verificare se sia possibile, quali sono i tempi, che procedura dovrà essere seguita visto che alla coppia è stata sospesa la potestà genitoriale.

Le difficoltà nella casa famiglia