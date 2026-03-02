FAMIGLIA NEL BOSCO PRONTA A LASCIARE L’ITALIA. “ABBIAMO ACCETTATO TUTTO, MA NON CI RESTITUISCONO I NOSTRI FIGLI”

«Abbiamo accettato tutti i compromessi possibili, la scuola, i vaccini, il bagno… ma non ci restituiscono i nostri figli. Dovremmo accettare compromessi per far stare a loro agio i giudici italiani? Purtroppo il governo australiano ci ha abbandonato: non vogliono avere a che fare con i regolamenti italiani. Il nostro futuro non è in Italia ma altrove in Europa»: così, in un’intervista alla tv australiana, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i due genitori «neorurali», annunciano che vogliono andare via.

A questo punto bisognerà verificare se sia possibile, quali sono i tempi, che procedura dovrà essere seguita visto che alla coppia è stata sospesa la potestà genitoriale.

Le difficoltà nella casa famiglia

Nelle ultime settimane lo scontro sul futuro della famiglia ha raggiunto un livello molto alto. La difesa e i consulenti di parte avevano segnalato l’imparzialità di una dottoressa che deve pronunciarsi sulla capacità dei due genitori di accudire i figli. I vertici della casa famiglia di Vasto hanno invece segnalato al Tribunale dei minori dell’Aquila le difficoltà sorte nell’accoglienza dei Trevallionbambini madre della casa nel bosco (accolti già oltre tre mesi fa). In particolare, spiegano in una lettera anticipata da Repubblica, sarebbero i comportamenti della mamma Catherine Trevallion a disturbare gli equilibri in vigore tra le quattro mura.

