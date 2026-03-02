LADRI IN FUGA DALLA POLIZIA TRAVOLGONO UN’AUTO E UCCIDONO TRE PERSONE: MADRE, PADRE E FIGLIO

Pur di fuggire alla polizia, che li stava inseguendo per le vie del Quarticciolo, a Roma, hanno invaso la corsia opposta facendo un frontale con un’altra auto e uccidendo le tre persone che erano a bordo: padre, madre e figlio.

Responsabili dell’incidente stradale, avvenuto ieri sera intorno alle 22 in via Collatina 661, sono tre sudamericani poi arrestati dalla polizia. Per i tre fuggitivi l’accusa è di omicidio stradale, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso. Nell’auto con la quale stavano scappando, una Toyota Yaris, sono stati infatti trovati diversi grimaldelli e altri oggetti utili per i furti.

Tutto è partito da un normale controllo da parte degli agenti. Una pattuglia della polizia ferma l’auto su cui viaggiano i latinos. O meglio, ci prova. Perché i tre, invece che stopparsi all’alt, accelerano e tentano la fuga per le strade del quartiere. Parte così l’inseguimento folle.

A supporto della polizia arriva una pattuglia dei carabinieri. I tre sudamericani non demordono e proseguono la corsa, inseguiti dalle forze dell’ordine. Continuano a seminare il panico a tutta velocità, fino a quando in via Collatina tentano il gesto estremo. Il sudamericano alla guida della Yaris sterza e invade la corsia opposta. Proprio nel momento in cui passa la Fiat Punto sulla quale viaggia la famiglia. La Yaris dei latinos colpisce in pieno la Fiat. Un impatto frontale così forte che uccide sul colpo i due genitori a bordo della Fiat. Quando gli agenti arrivano sul posto, si trovano davanti a una scena orribile. Le auto distrutte e nella Punto i due corpi già senza vita del padre e della madre.

I SOCCORSI

I poliziotti chiamano immediatamente i vigili del fuoco e il personale del 118, nella speranza che il figlio della coppia, rimasto gravemente ferito, possa salvarsi. Ma così non è stato. Anche lui muore poco dopo l’arrivo in ospedale.

Rimasti feriti e poi trasferiti al pronto soccorso anche due dei tre ladri in fuga. Illeso, invece, il terzo, che viene subito arrestato dagli agenti della polizia. Nell’auto usata dai sudamericani per scappare, gli agenti hanno trovato diversi cacciaviti e anche alcuni jammer, ovvero i dispositivi elettronici senza fili che interferiscono con le onde emesse dagli allarmi antifurto, rendendo inefficaci i sistemi di sicurezza. Il materiale è stato sequestrato, così come anche le auto coinvolte nell’incidente. Per consentire agli agenti di fare i rilievi, via Collatina è stata chiusa per diverse ore nel tratto compreso tra via dell’Acqua Vergine e via di Salone.