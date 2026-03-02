Iran, Putin ‘perde’ anche Khamenei dopo gli alleati Assad e Maduro

Condividi

Prima il presidente siriano Bashar al-Assad, poi il leader venezuelano Nicolas Maduro e ora la Guida suprema iraniana, l’Ayatollah Ali Khamenei. Nell’arco di un anno e mezzo il leader del Cremlino Vladimir Putin ha perso molti dei suoi principali alleati stranieri e il Cremlino, impantanato nella guerra in Ucraina, fatica a reagire. Finora Putin ha inviato una lettera di condoglianze al presidente Masoud Pezeshkian descrivendo Khamenei come “un eccezionale statista che ha dato un immenso contributo personale allo sviluppo di relazioni amichevoli tra Russia e Iran”. Pur denunciando una “cinica violazione” della “moralità e del diritto internazionale”, Putin e le autorità russe non hanno annunciato ufficialmente alcun aiuto concreto a Teheran di fronte ai continui attacchi aerei americani e israeliani. Inoltre ieri, secondo Mosca, è stato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi a chiamare il suo omologo russo, Sergey Lavrov, all’inizio degli attentati.

Per l’esperto russo Alexander Baunov del Carnegie Center, la morte di Khamenei mette il presidente russo in una “situazione difficile”. Dalla rielezione di Donald Trump, Putin ha cercato di ottenere il favore di Washington nei negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina. Ma la cattura di Maduro il 3 gennaio da parte Usa ha segnato la perdita di un altro partner di Mosca. Anche in questo caso, il Cremlino si è trovato impotente. “Per due volte in due mesi, Putin non è riuscito a svolgere il suo ruolo di salvatore”, ha osservato Baunov sul suo account Telegram. E, nel caso di Khamenei, secondo l’esperto “l’assassino è il suo amico Trump”.













