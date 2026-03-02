Marano, Città Giardino: indifferenziata non raccolta il venderdì e lasciata in strada per giorni, residenti esasperati

Direttore, da diverse settimane, nella zona Città Giardino a Marano, il servizio di ritiro dell’indifferenziata non rispetta il calendario previsto. I residenti espongono i sacchetti il venerdì sera, ma la raccolta viene effettuata soltanto il lunedì.

Nel fine settimana i rifiuti restano in strada per giorni, diventando facile preda dei cani randagi che li lacerano, spargendo sporcizia e cattivi odori lungo le vie del quartiere.

I cittadini chiedono un intervento urgente e il ripristino regolare del servizio per evitare ulteriori disagi e problemi igienico-sanitari.

