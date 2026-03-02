Calvizzano, Pirozzi invita Borrelli a un dibattito pubblico. L’ex consigliere metropolitano nicchia e non risponde all’appello. Terranostranews disponibile a moderarlo

Condividi

Visite: 34

25 Visite

UN DIBATTITO PUBBLICO: L’UNICA STRADA PER RIPRISTINARE LA VERITÀ

Leggo con grande rammarico che, nonostante da circa un mese non ricopra più la carica di Sindaco, un blog locale continui a pubblicare quotidianamente articoli contro il sottoscritto, con un accanimento personale che ormai non ha più nulla a che vedere con l’informazione.

In tutti questi anni ho evitato lo scontro, perché resto convinto che spesso non ne valga la pena. Ma davanti a un modo di agire fatto di insinuazioni, ricostruzioni artificiose e mezze verità, finalizzato solo a orientare l’opinione pubblica contro di me, non intendo più tacere.

Tra le tante “domande” poste in maniera subdola, il blogger si chiede perché la lettera con cui contestavo la bontà della gara tributi sarebbe stata protocollata solo dopo la sottoscrizione delle firme per lo scioglimento del Consiglio comunale. È una falsità. E chi scrive lo sa benissimo.

La verità, semplice e documentabile, è che quella missiva è stata protocollata quando ero ancora Sindaco a tutti gli effetti. Punto. Ed è stata protocollata proprio per impedire che chiunque fosse subentrato dopo di me potesse trovarsi a portare avanti un’operazione che ritengo gravissima sul piano economico, destinata a ricadere sulle tasche dei cittadini.

Qui non siamo di fronte a “critica” o “libertà di stampa”: qui siamo davanti a un’attività sistematica di mistificazione, portata avanti con un metodo preciso: insinuare dubbi, spostare le date, alterare i passaggi, costruire sospetti. È un modo scorretto e irresponsabile di fare comunicazione, che danneggia la comunità perché avvelena il clima e disorienta i cittadini.

È altrettanto evidente che il blogger ha interessi ben precisi — certamente non politici e ideologici — nel legarsi al gruppo Borrelli e nel sostenerne la narrazione, cosa oramai risaputa negli ambienti, tale da non renderlo affatto credibile. Ma per quanto uno possa avere simpatie, contatti o convenienze, manipolare i fatti e diffondere falsità non è consentito a nessuno.

Rinnovo infine alla parte avversa l’invito ad un dibattito pubblico: davanti ai cittadini, con documenti alla mano, per chiarire le vere ragioni della crisi, evitando sporche e subdole insinuazioni da parte di alcuni personaggi.

Nota stampa Pirozzi ex sindaco













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti