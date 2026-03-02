Marano, Città Giardino nel mirino dei vandali: aiuole distrutte e fermata bus danneggiata

Gentile Direttore,

oltre al problema della raccolta rifiuti, si segnala un’altra situazione preoccupante nella zona Città Giardino a Marano di Napoli.

Negli ultimi giorni ignoti hanno danneggiato le aiuole della rotonda del quartiere, sfondando e smontando diversi mattoni. I pezzi sono ancora sparsi a terra, senza che nessuno sia intervenuto per ripristinarli con un semplice intervento di cementificazione, prima che vengano ulteriormente distrutti o portati via.

Non solo. Poco più avanti, nei pressi della fermata dell’autobus, è stato rimosso un grosso masso — probabilmente con l’uso di attrezzi — creando una nuova buca pericolosa per pedoni e automobilisti.

Si tratta di atti vandalici che stanno deturpando il quartiere e mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. I residenti chiedono controlli e un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti per ripristinare il decoro urbano e prevenire ulteriori danni.

