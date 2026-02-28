L’annuncio di Carmela Rescigno: “Basta inciuci: dalla Lega a Vannacci. Torno alla destra che combatte”

Il mio percorso politico con la Lega termina qui.

Non ci sono rimpianti e rancori. Ringrazio il segretario nazionale Matteo Salvini, il coordinatore regionale Gianpiero Zinzi e il sottosegretario Claudio Durigon per il cammino fatto insieme.

Voglio condividere con voi le ragioni che mi hanno spinto verso questa decisione. Fin dal primo istante ho inteso il mio impegno politico come una sfida.

Non mi sono risparmiata e ho accettato di mettermi al servizio del partito anche quando il risultato era scontato. Vedi le elezioni europee.

Non mi sono mai tirata indietro. E non l’ho fatto anche quando il partito ha assunto decisioni discutibili, aprendo le nostre liste alle ultime regionali a candidati distanti anni luce della nostra storia politica di Destra.

Ci siamo rimboccati le maniche e pancia a terra abbiamo combattuto per la Lega.

Su un punto però non posso indietreggiare: la legalità. In giunta Fico c’è un assessore che ricopre quel ruolo in palese contrasto con lo Statuto regionale.

Quando nessuno del partito, lo stesso partito per cui ho dato l’anima negli ultimi tre anni, ha deciso di condividere il ricorso che ho depositato, ho compreso che la Lega non sarebbe stata più la mia casa.

La decisione del gruppo regionale della Lega, che rispetto ma non condivido, di avallare una palese violazione di legge rende incompatibile il mio percorso con quello della Lega.

Da oggi inizia la mia nuova avventura con Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Ritrovo la mia DESTRA, quella che non fa sconti alla sinistra, non dà l’idea dell’inciucio per un piatto di lenticchie, e che COMBATTERA’ fino alla morte il sistema della sinistra in Campania.